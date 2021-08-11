Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 11 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

11.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Deliha 2 'Türk Filmi'

22.30 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi'

00.30 Deliha 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

05.15 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.00 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

03.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi'

22.30 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.45 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)

03.10 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

05.10 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

06.10 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

21.00 Cumhurbaşkanı İle Özel 'Canlı'

23.00 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

03.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Yalan Dolan 'Türk Filmi'

15.30 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Alfa Kurt 'Yabancı Film'

21.55 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

01.25 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Hercai'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Dünya Hali 'Dizi'

22.15 Seneye Bu Zamanlar

00.00 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)

01.15 Yıldızların Yolu

02.10 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

15.00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye