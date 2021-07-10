Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.30 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi'
02.15 Kahraman Babam 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Aşk Oluversin Gari 'Türk Filmi'
17.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şef Akademi
22.00 Sosyetik Gelin 'Türk Filmi'
00.30 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
14.00 Güldüy Güldüy Show Çocuk (Tekrar)
16.00 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
23.30 Kabuktaki Hayalet 'Yabancı Film'
01.30 Kabuktaki Hayalet 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.30 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Recep İvedik 3 'Türk Filmi'
19.00 Kanal D Haber
20.00 Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı 'Yabancı Film'
23.45 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.00 Müzik Arası
05.15 Bodrum Masalı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
12.45 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
15.55 Baş Belası 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Güvenlik 'Yabancı Film'
02.15 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.35 Batlır 'Ev Sineması Kuşağı'
14.35 Yerli Dizi
17.45 Yıldızların Yolu
19.00 Ana Haber
20.00 Yeşil Yol 'Yabancı Film'
23.50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01.30 Batlır 'Ev Sineması Kuşağı' (Tekrar)
03.05 Yıldızların Yolu (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
0:45 Masterchef Türkiye 2021
13:30 Güzel İkili
16:00 Ailecek Şaşkınız
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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