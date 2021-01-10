Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Ramo

17:00 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Sadakatsiz

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Babam Çok Değişti

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Mucize Doktor

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret

ATV YAYIN AKIŞI

15:45 Akıncı

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:50 Gönül Dağı

17:45 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Tövbeler Olsun

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Arif V 2016

16:15 Survivor Ünlüler Gönüller / TKR

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler