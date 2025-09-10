Habertürk
        Televizyon ekranlarında beklenen dönem geldi çattı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte hem sezon arası veren diziler hem de yeni diziler birer birer izleyici karşısına çıkmaya başladı. Bu noktada 10 Eylül 2025 TV yayın akışı bugün yayınlanacak yapımları merak edenler tarafından mercek altına alındı. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden iddialı yapımlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 10 Eylül Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı...

        Giriş: 10.09.2025 - 12:49 Güncelleme: 10.09.2025 - 12:51
        • 1

          Eylül ayının gelmesiyle birlikte mevcut diziler yeni sezonu açmaya başlarken, yeni diziler de izleyici karşısına çıkmaya başladı. İzledikleri dizilerin yeni sezon bölümlerini kaçırmak istemeyen ve yeni dizileri bekleyen seyirciler kanalların yayın akışlarını mercek altına alındı. 10 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Buna göre bir dizi yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor. Peki, Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 10 Eylül Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı.

        • 2

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Gözleri Karadeniz

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Can Borcu

          23:20 Gözleri Karadeniz

          02:00 Aile Saadeti

          04:30 Kardeşlerim

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Arka Sokaklar

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Eşref Rüya

          23:30 Çiçero

          02:00 Poyraz Karayel

          04:30 Kuzey Güney

        • 4

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 En Güzel Bölüm

          17:30 Söz

          19:00 Star Haber

          20:00 Sahipsizler (Yeni sezon)

          01:00 Baba Ocağı

          03:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:00 Söz

        • 5

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 İyi Bir Aile Değiliz

          22:00 Bahar

          01:15 İyi Bir Aile Değiliz

          02:45 Bahar

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:43 İstiklal Marşı

          05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          06:35 Kara Tahta

          09:20 Adını Sen Koy

          10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          15:35 Teşkilat

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Ajan | Yabancı Sinema

          22:30 Gönül Dağı

          01:45 Seksenler

          03:15 Teşkilat

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Prestij Meselesi

          22:45 Şevkat Yerimdar

          01:00 İlk Buluşma

          02:30 Her Yerde Sen

          04:00 Bay Yanlış

          06:00 Karagül

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          03:30 Gel Konuşalım

