TV yayın akışı 10 Eylül 2025 Çarşamba: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Televizyon ekranlarında beklenen dönem geldi çattı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte hem sezon arası veren diziler hem de yeni diziler birer birer izleyici karşısına çıkmaya başladı. Bu noktada 10 Eylül 2025 TV yayın akışı bugün yayınlanacak yapımları merak edenler tarafından mercek altına alındı. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında bugün birbirinden iddialı yapımlar ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 10 Eylül Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı...
Eylül ayının gelmesiyle birlikte mevcut diziler yeni sezonu açmaya başlarken, yeni diziler de izleyici karşısına çıkmaya başladı. İzledikleri dizilerin yeni sezon bölümlerini kaçırmak istemeyen ve yeni dizileri bekleyen seyirciler kanalların yayın akışlarını mercek altına alındı. 10 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Buna göre bir dizi yeni sezonuyla ekranlara dönüş yapıyor. Peki, Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 10 Eylül Çarşamba ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
23:20 Gözleri Karadeniz
02:00 Aile Saadeti
04:30 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:30 Çiçero
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 En Güzel Bölüm
17:30 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler (Yeni sezon)
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 İyi Bir Aile Değiliz
22:00 Bahar
01:15 İyi Bir Aile Değiliz
02:45 Bahar
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kara Tahta
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:35 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ajan | Yabancı Sinema
22:30 Gönül Dağı
01:45 Seksenler
03:15 Teşkilat
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Prestij Meselesi
22:45 Şevkat Yerimdar
01:00 İlk Buluşma
02:30 Her Yerde Sen
04:00 Bay Yanlış
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
