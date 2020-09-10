Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 'Türk Filmi'

22.15 Aile Şerefi 'Türk Filmi'

00.15 Ölümcül Oyun 'Yabancı Sinema'

01.45 Ölümcül Oyun 'Yabancı Sinema'

03.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Mucize Doktor

23.15 Bay Yanlış

02.00 Baraj

04.30 Temizlik Benim İşim

06.00 Hayat Sevince Güzel

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Yeni Hayat 'Dizi' (Yeni Bölüm)

22.45 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

00.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

05.00 Erkenci Kuş

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Thor: Ragnarok 'Yabancı Film'

22.25 Maria İle Mustafa

01.25 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

04.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 3'te 3

22.00 Benim Adım Melek

01.30 3'te 3

03.05 Hangimiz Sevmedik