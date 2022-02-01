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TV Yayın akışı 1 Şubat 2022! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 1 Şubat 2022 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Destan, Evlilik Hakkında Herşey ve Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 1 Şubat Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

01.02.2022 - 15:26 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    08:00 Bu Sabah

    10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

    12:15 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

    18:10 Senin Hayatın 

    18.45 SHOW Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

     

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:30 Survivor Panorama

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

     

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Recep İvedik 2

    22:15 Recep İvedik 2

     

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Söz

    18:30 Star Haber

    20:00 Efsane Sürücü

    22:00 Efsane Sürücü

     

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:45 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

    20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

    00:15 Kanunsuz Topraklar

  • ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:20 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Destan

    23:45 Yalnız Kurt

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:05 Aslan Ailem

    08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

    09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

    12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

    13:15 Beni Böyle Sev

    16:30 Seksenler (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    23:45 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

    02:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

    04:30 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

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