Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Ocak Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Show Ana Haber

20.00 Nasipse Olur 'Türk Filmi'

22.00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi'

00.15 Nasipse Olur 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.15 Sen Kiminle Dans Ediyorsun 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.00 Gülümse Yeter 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Yılbaşı Ailesi 'Yabancı Film'

15.45 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 'Yabancı Film'

22.45 Herkül: Efsane Başlıyor 'Yabancı Film'

00.45 Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.15 Müzik Arası

04.15 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.45 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 'Yabancı Film'

15.15 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Akıncı 'Dizi'

23.40 Kim Milyoner Olmak İster

03.15 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

TRT1 YAYIN AKIŞI

17.10 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları 'Yabancı Film'

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı 'Dizi'

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi