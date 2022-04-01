1 Nisan TV yayın akışında hangi dizi, film ve programların olduğu dizi severler tarafından merak ediliyor. Dizi, film, programlar ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 1 Nisan Cuma akşamı; Kanal D’de Arka Sokaklar, FOX TV’de Aşk Mantık İntikam, TRT 1’de Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-I Veli, SHOW TV’de Aziz, STAR TV’de Kaderimin Oyunu ve ATV’de Yalnız Kurt dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 1 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;