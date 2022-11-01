Kasım ayına girilmesiyle beraber yeni sezonda televizyon ekranlarında merakla takip edilen diziler ve programlar yayımlanmaya devam ediyor. Dizi ve programların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyen izleyiciler düzenli olarak TV yayın akışını takip ediyor. 1 Kasım Salı günü ekrana gelecek dizi ve programları sizler için derledik.