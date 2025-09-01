Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 1 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 1 Eylül 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        TV yayın akışı 1 Eylül 2025 Pazartesi günü için araştırılıyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Sezon finali yapan dizilerden bir bir yayın tarihi açıklaması geliyor. Öte yandan yeni diziler yayın hayatına 'merhaba' demeye hazırlanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 1 Eylül 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 15:39 Güncelleme: 01.09.2025 - 15:39
        • 1

          TV yayın akışı 1 Eylül 2025 Pazartesi listesi izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Bu ayda sezon arası veren diziler tek tek ekranlara dönüyor. Yeni diziler izleyicilerle buluşturuluyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün yerli ve yabancı filmler ekranlara gelecek. Peki, bugün TV’de neler var? İşte, 1 Eylül Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Güzel Günler

          08:15 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

          12:30 Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Aşk Mevsimi

          22:45 Ay Lav Yu

          00:45 Aşk Mevsimi

          03:00 Ay Lav Yu

          04:30 Gelin Evi

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

          13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

          17:15 Kiralık Aşk

          19:00 Star Haber

          20:00 Çöpçüler Kralı

          21:45 Hayat Öpücüğü

          00:00 Hayat Öpücüğü

          02:00 Kral Kaybederse

          04:00 Dürüye'nin Güğümleri

          05:30 Kiralık Aşk

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          14:00 Gelinim Mutfakta

          16:30 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Cengizhan Destanı

          22:45 Eşref Rüya

          01:45 Poyraz Karayel

          04:00 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Aile Saadeti

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Aile Saadeti

          00:20 Yerli Dizi

          03:00 Kardeşlerim

          05:30 Ateş Kuşları

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:28 İstiklal Marşı

          05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

          06:20 Kara Tahta

          08:30 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

          10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:30 Seksenler

          16:00 Set Sayısı

          16:30 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Son 16 Karşılaşması "Türkiye-Slovenya"

          18:15 Set Sayısı

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Muhteşem Yedili"

          01:30 Leyla İle Mecnun

          04:20 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 İlk Bakış

          08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12:30 Yasak Elma

          13:30 En Hamarat Benim

          16:30 Karagül

          19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz

          22:15 Şevkat Yerimdar

          23:30 Transfer Dosyası

          01:30 İlk Buluşma

          03:00 Her Yerde Sen

          04:00 Son Yaz

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:00 Gel Konuşalım

          11:15 MasterChef Türkiye

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye

          1 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9
