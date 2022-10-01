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TV yayın akışı 1 Ekim 2022 Cumartesi! SHOW TV, Kanal D, FOX TV, TV8, STAR TV, TRT1, ATV Bugün televizyonda hangi diziler var?

TV yayın akışı 1 Ekim 2022 Cumartesi! SHOW TV, Kanal D, FOX TV ve daha fazlası...

İzleyiciler tarafından her gün televizyonda hangi dizi ve filmlerin oynayacağı merak ediliyor. 1 Ekim 2022 Cumartesi akşamı SHOW TV ekranlarında ‘Güldür Güldür Show’ yer alırken, Kanal D ekranlarında ‘Labirent: Son İsyan ‘filmi yayınlanıyor.

01.10.2022 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • 1 Ekim 2022 Cumartesi ekranlarda dizi ve filmler yeni bölümleriyle veya tekrarlarıyla yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri dizi ve programları yayın akışlarını öğrenek takip ediyorlar. Peki bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programlar oynayacak? TV yayın akışı şöyle;

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Baba

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    00:15 Baba

    02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    05:30 Bir Şansım Olsa

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Bir Küçük Gün Işığı

    13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Aldatmak

    03:20 Ben Bu Cihaza Sığmazam

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Mutfağı

    14:00 Camdaki Kız

    16:00 O Kız

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Labirent: Son İsyan (Yabancı Sinema)

    22:45 Camdaki Kız

    01:45 Yargı

    04:00 Müzik Arası

    05:00 Yabancı Damat

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Kamera Arkası

    12:15 Bir Peri Masalı

    14:15 Mahkum

    16:30 İyilik

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Bir Peri Masalı

    22:45 Tozluyaka

    01:45 Kusursuz Kiracı

    04:15 Bay Yanlış

    06:00 İnadına Aşk

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