1 Ekim 2022 Cumartesi ekranlarda dizi ve filmler yeni bölümleriyle veya tekrarlarıyla yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri dizi ve programları yayın akışlarını öğrenek takip ediyorlar. Peki bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programlar oynayacak? TV yayın akışı şöyle;