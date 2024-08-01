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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı: 1 Ağustos Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? Yalan, Koruyucu, Aranan Adam…

        TV yayın akışı: 1 Ağustos Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Perşembe günü yayınlanacak yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. 1 Ağustos Perşembe günü Aranan Adam, Yalan, Alan, Sen Türkülerini Söyle gibi yapımlar yayınlanacak. İşte kanalların tv yayın akış listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:28
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        • 1

          Bu akşam birbirinden farklı türde film ekrana gelecek. "Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. İşte, Tv yayın akışı 1 Ağustos 2024 Perşembe

        • 2

          ARANAN ADAM BU AKŞAM SHOW TV’DE!

          Bir kartel çatışmasında birkaç narkotik görevlisi öldürülür. Yaşlanan bir polis memuru, olayı çözmek için bir görgü tanığı bulmak ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmek zorundadır. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Sandık Kokusu

          15:00 Bahar

          18:30 Show Ana Haber

          20:00 Aranan Adam

          21:45 Ölüm Gecesi

          23:30 Aranan Adam

          01:15 Ölüm Gecesi

          1 AĞUSTOS 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 3

          YALAN

          Yalan dizisi tekrar bölümüyle bu akşam saat 20.00’da Kanal D’de

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          11:00 Magazin D Yaz

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Yalan

          16:30 Ayazın Sonu Güneş

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Yalan

          23:15 Ayazın Sonu Güneş

          00:15 Ayazın Sonu Güneş

        • 4

          SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE

          TRT 1 ekranlarında yayımlanan, sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla'nın yaptığı "Sen Türkülerini Söyle" yarışma programının jüri koltuğunda da Aysun Gültekin, Emre Yücelen, Öykü Gürman, İsmail Altunsaray ve Cengiz Özkan oturuyor.

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          09:25 Kasaba Doktoru

          12:40 Lingo Türkiye

          14:00 Seksenler

          15:20 Gönül Dağı

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Sen Türkülerini Söyle

        • 5

          ALAN

          Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen Alan bu akşam 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Sen Anlat Karadeniz

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Ay Lav Yu Tuu

          16:00 Kardeşlerim

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Alan

          00:20 Otel Franco

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