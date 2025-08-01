TV yayın akışı 1 Ağustos 2025 Cuma: Bugün televizyonda neler var?
Günün evde televizyon izleyerek geçirecek olan izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapımlar yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 1 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün farklı türlerde yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. İşte 1 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi!
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Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 1 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek programlar, fimler ve yarışmalar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok film yayınlanacakken MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, 1 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!
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SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Görümce
22:15 Rüyanda Görürsün
00:00 Görümce
02:00 Rüyanda Görürsün
03:30 Kızılcık Şerbeti
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KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Pi'nin Yaşamı
22:45 Saklambaç
00:45 Pi'nin Yaşam
02:30 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
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TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Ege'nin Hamsisi
08:30 Kod Adı Kırlangıç
09:55 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Kurt Ve Aslan"
22:05 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 Leyla İle Mecnun
04:30 Seksenler
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ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Şansımı Seveyim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Orman Çocuğu
22:15 Aile Saadeti
01:20 Sonsuz Aşk
03:20 Bir Gece Masalı
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
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STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
21:30 Acı Tatlı Ekşi
23:45 Acı Tatlı Ekşi
01:30 Aramızda Kalsın
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
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NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Aşk Oluversin Gari
23:00 Benden Bu Kadar
01:45 Aşk Mantık İntikam
03:45 İnadına Aşk
04:45 Son Yaz
06:15 Karagül
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TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
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