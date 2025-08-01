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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 1 AĞUSTOS 2025: Bugün TV'de ne var, hangi kanalda hangi yapımlar yayınlanacak? Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 1 Ağustos 2025 Cuma: Bugün televizyonda neler var?

        Günün evde televizyon izleyerek geçirecek olan izleyiciler ''Bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi yapımlar yayınlanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 1 Ağustos 2025 TV yayın akışı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün farklı türlerde yerli ve yabancı filmler sinemaseverlerle buluşacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması tüm heyecanıyla devam edecek. İşte 1 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 14:42 Güncelleme: 01.08.2025 - 14:42
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        • 1

          Bugün televizyonda yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 1 Ağustos 2025 TV yayın akışı listesi ile bugün ekrana gelecek programlar, fimler ve yarışmalar belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam birçok film yayınlanacakken MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, 1 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı!

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Siyah Kalp

          09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:00 Bahar

          15:00 Kızılcık Şerbeti

          18:25 Show Ana Haber

          20:00 Görümce

          22:15 Rüyanda Görürsün

          00:00 Görümce

          02:00 Rüyanda Görürsün

          03:30 Kızılcık Şerbeti

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          09:30 Yaprak Dökümü

          12:00 Kanal D Haber Gün Arası

          13:00 Uzak Şehir

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Pi'nin Yaşamı

          22:45 Saklambaç

          00:45 Pi'nin Yaşam

          02:30 Zalim İstanbul

          04:30 Kuzey Güney

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          06:10 Ege'nin Hamsisi

          08:30 Kod Adı Kırlangıç

          09:55 Kendi Düşen Ağlamaz

          13:00 Seksenler

          14:25 Teşkilat

          17:45 Kim Gitsin

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Yabancı Sinema "Kurt Ve Aslan"

          22:05 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

          01:50 Leyla İle Mecnun

          04:30 Seksenler

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ATV YAYIN AKIŞI

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Kader Oyunları

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Sen Anlat Karadeniz

          17:00 Şansımı Seveyim

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Orman Çocuğu

          22:15 Aile Saadeti

          01:20 Sonsuz Aşk

          03:20 Bir Gece Masalı

          05:20 Bir Küçük Gün Işığı

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Menajerimi Ara

          09:00 Ada Masalı

          11:00 Aramızda Kalsın

          13:30 Kiralık Aşk

          16:15 Erkenci Kuş

          19:00 Star Haber

          20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

          21:30 Acı Tatlı Ekşi

          23:45 Acı Tatlı Ekşi

          01:30 Aramızda Kalsın

          03:30 Kiralık Aşk

          05:00 Erkenci Kuş

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat

          10:00 Yasak Elma

          12:45 Sen Çal Kapımı

          15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

          16:30 Karagül

          19:00 NOW Ana Haber

          20:00 Aşk Oluversin Gari

          23:00 Benden Bu Kadar

          01:45 Aşk Mantık İntikam

          03:45 İnadına Aşk

          04:45 Son Yaz

          06:15 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

          08:30 Oynat Bakalım

          09:30 Gazete Magazin Yaz

          13:00 Yaparsın Bilirim

          16:00 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          00:15 Yaparsın Bilirim

          03:30 Gazete Magazin Yaz

          1 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        • 9
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