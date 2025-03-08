TV'de ilk kez! Serçenin Gözyaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Serçenin Gözyaşı filmi, beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez 8 Mart Cumartesi günü sinemaseverlerle buluşuyor. Kadına şiddet konusuna dikkat çeken 'Serçenin Gözyaşı' Dünya Kadınlar Günü'nde televizyon ekranlarında olacak. Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun gerçek bir yaşam öyküsünden esinlendiği hikâye, aynı zamanda bir 'umut' hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, "Serçenin Gözyaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Serçenin Gözyaşı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
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Serçenin Gözyaşı filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ‘Altın Kalem’ ödüllü yazar Şengül Boybaş'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas üstlenmektedir. Ezilen, şiddete, tacize maruz kalan, öldürülen, ön yargılar nedeniyle toplum dışına itilen kadınların yaşamlarına mercek tutan 'Serçenin Gözyaşı' filmi 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Serçenin Gözyaşı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Serçenin Gözyaşı gerçek bir hikaye mi?" İşte detaylar...
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SERÇENİN GÖZYAŞI KONUSU NEDİR?
Kocası 'Mesut' tarafından dövülen ve her türlü şiddete uğrayan 'Emine’nin hayatı bir gece yarısı yaşadığı korkunç bir olayla altüst olur. Kocasının şiddetine karşı koymaya çalışırken onu yaralayan 'Emine’nin avukatlığını mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen ve bu konuda yaptığı başarılı projelerle tanınan avukat 'Ayten Çetiner' üstlenir. Büyük bir tesadüf eseri 'Emine, 'Ayten'in annesiyle aynı köydendir... Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen bu köyde yaşananlar, ‘geçmişin geleceğin aynası’ olduğu tezini güçlendirmektedir…
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SERÇENİN GÖZYAŞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Ezgi Şenler, Uğur Güneş, Yeşim Salkım, Tamer Karadağlı, Özlem Gürses, Soydan Soydaş, Arzu Cabar, Sedef Şahin, Evren Erler, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz ve Özgür Çağlayan İncesu
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SERÇENİN GÖZYAŞI GERÇEK HİKAYE Mİ?
Gazeteci Ali Eyüboğlu'nun gerçek bir yaşam öyküsünden esinlendiği hikâye, aynı zamanda bir 'umut' hikâyesi olarak karşımıza çıkıyor
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SERÇENİN GÖZYAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?
Serçenin Gözyaşı filmi Çanakkale ve İstanbul’da çekildi.