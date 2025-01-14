Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Cenazemize Hoş Geldiniz filmi televizyonda ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu Gonca Vuslateri, Doğacan Güneş Perkün'ün kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu ve oyuncu kadrosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte Cenazemize Hoş Geldiniz filmine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 19:20 Güncelleme: 14.01.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri'nin paylaştığı Cenazemize Hoş Geldiniz filmi bu akşam izleyici ile buluşuyor. Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günü beklenmedik olayların içine sürüklenen bir çiftin eğlenceli ve karmaşık hikayesini konu almaktadır. Peki, Cenazemize Hoş Geldiniz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman çekildi? İşte 2023 yılında vizyona giren Cenazemize Hoş Geldiniz filmine ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          CENAZEMİZE HOŞGELDİNİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Cenazemize Hoş Geldiniz, nişan günlerinde kendilerini akla gelmeyecek olayların içinde bulan bir çiftin hikayesini konu ediyor. İrem ve Ozan 4 yıldır birlikte olan bir çiftir. Artık evlenmeye karar veren İrem ve Ozan, ilk adım için hazırlıklara başlarlar. Nişan sabahı gelip çattığında çift, birlikte yaşadıkları evlerinde uyanır. İrem, nişandan dolayı oldukça gergindir çünkü aileleri ilk kez nişanda bir araya gelecektir ve İrem’in ailesinin her bir üyesi sorun çıkarmaya müsaittir. Buna karşılık Ozan’ın ailesi iyi eğitim almış aristokrat bir ailedir. Nişan günü İrem’in annesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkacaktır ve nişana katılacaklar arasında dolandırıcı teyzesi, Hollanda’dan gelen çılgın halası, şarkıcılık hasreti çeken teyzesi ve ölmüş kocasını sayıklayan büyük halası da vardır. Ancak olaylar hiç beklenmedik bir yerden patlak verir. İrem’in büyük babaannesi Atike nişan günü vefat eder. Atike’nin cenazesi belediyenin hizmetiyle buzdolabına konularak eve getirildiğindeyse olaylar karmaşık bir hal alır. Çok geçmeden ailenin sırları ortaya dökülmeye başlar.

        • 3

          CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ OYUNCULARI KİMLER?

          Gonca Vuslateri

          Sevda Erginci

          İsmail Ege Şaşmaz

          Erkan Can

          Deniz Uğur

          Yiğit Özşener

          Gözde Seda Altuner

          Şükran Ovalı

          Ufuk Özkan

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Habertürk Anasayfa