        TV'de ilk kez! Başka Bir Sen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Sen ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Başka Bir Sen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Başka Bir Sen filmi, beyaz perdenin ardından 9 Eylül Salı akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği, senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleme aldığı film, 2025 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler Başka Bir Sen filminin konusu ve oyuncularını gündemine aldı. Peki, "Başka Bir Sen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 18:27 Güncelleme: 09.09.2025 - 18:27
        Başka Bir Sen filminin konusu nedir?
        Başka Bir Sen filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Film, hayat yolunda bir türlü şansını bulamayan Mümtaz ile bir kazanın ardından her gün başka bir bedende uyanan Derya'nın hikayesini konu alıyor. Başrollerini Giray Altınok ve Ezgi Mola'nın paylaştığı film komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, Başka Bir Sen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Başka Bir Sen ne zaman çekildi? İşte detaylar...

        BAŞKA BİR SEN KONUSU NEDİR?

        Mümtaz, kırklı yaşlarının başında, hayatı bir türlü rayına oturmayan, yalnız ve talihsiz bir adamdır. Mümtaz’ın yolu, yine kötü bir gün yaşadığı sırada, Derya ile kesişir. Ancak bu tesadüf, ikisinin de sonunu hazırlar. Geçirdikleri kazanın ardından tanışan bu iki kişi, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatlarını kaybeder. Mümtaz, o tuhaf günü hayatının son günü sanırken, işler hiç de öyle gelişmez. Mümtaz, üç yıl boyunca her gün, o gün ölecek başka insanların bedeninde bambaşka bir kişi olarak bir “son gün” daha yaşamaktadır. Üç yıl sonra, bir ödül töreninde yolu güzel bir kadınla kesişir. Ancak bilmediği şey, bu kadının, kazada birlikte öldüğü Derya olduğudur. Derya da Mümtaz gibi, üç yıldır her gün başka bir bedende uyanmaktadır.

        BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Giray Altınok

        Ezgi Mola

        Kerem Özdoğan

        Şükran Ovalı

        Nevra Serezli

        Cihat Tamer

        Deniz Cengiz

