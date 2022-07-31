Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
TV'de bugün ne var, bu akşam hangi diziler var? 31 Temmuz 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, TRT 1, FOX TV yayın akışı ve TV rehberi

TV'de bugün ne var? 31 Temmuz Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

Hafta sonunu evde geçirecek vatandaşlarımız bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan dizi, film ve programları araştırıyor. Televizyon izlemek isteyen kişiler bugün televizyonda hangi yapımların olduğunu araştırıyor. Bugünkü TV yayın akışına göre; Tozluyaka, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 96 Saat, Gül Masalı, Çok Güzel Hareketler 2, Lion, MasterChef Türkiye ve birçok yapım yayınlanacak. İşte 31 Temmuz TV yayın akışı Pazar bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

31.07.2022 - 17:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Televizyon izleyicilerinin gündeminde TV yayın akışı yer alıyor. Bugün ekranklara gelecek dizi, film ve programlar araştırılıyor. Peki bugün TV'de hangi diziler var? İşte 31 Temmuz Pazar akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:15 Çocuktan Al Haberi

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Arabesk

    16:30 Çiçek Abbas

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    23:15 Köşeyi Dönen Adam

    00:30 Çiçek Abbas

    02:15 Köşeyi Dönen Adam

    03:30 Şef Kapımda

    04:45 Aşk Laftan Anlamaz

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Seversin

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Çetin Ceviz 2

    15:15 Çok Güzel Hareketler 2

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 96 Saat

    22:00 96 Saat

    23:45 Seversin

    02:45 Elveda Dünya

    04:00 5N1K

    04:45 Bodrum Masalı

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

    11.15 Ekonomi Arası

    11.20 Kazanan Restoran

    13.00 Gizli Saklı

    16.00 Senden Daha Güzel

    19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

    20.00 Tozluyaka

    23.00 Senden Daha Güzel

    02.00 İlk Buluşma

    04.15 Kamera Arkası 

    04.45 Her Yerde Sen

    06.00 Kefaret

  • ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Gizli Görev - Yabancı Sinema

    09:30 Alvin ve Sincaplar 2 - Yabancı Sinema

    11:25 Gül Masalı 5. Bölüm - Tekrar

    15:00 Bal Kaymak - Yerli Sinema

    16:45 Taşıyıcı 3 - Yabancı Sinema

    18:40 atv Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    00:20 Taşıyıcı 3 - Yabancı Sinema

    02:15 Gül Masalı 6. Bölüm - Tekrar

    05:15 Sen Anlat Karadeniz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.