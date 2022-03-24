TRT 1 yayın akışı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. TRT 1 kanalı yayın akışı günlük olarak paylaşılıyor. Peki, 24 Mart Perşembe günü yayın akışında neler var? İşte 24 Mart TRT 1 yayın akışı...

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:15 Seksenler

05:00 Elimi Bırakma

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:30 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

22:45 Portekiz - Türkiye