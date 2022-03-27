Televizyon izlemeyi tercih eden vatandaşlar 27 Mart TV yayın akışını merak ediyor. Pazar akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar dizi severler tarafından araştırılıyor. 27 Mart TV yayın akışında; Adı Sevgi, Yargı, Teşkilat, Survivor All Star, İbo Show yer alıyor. 27 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;