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TV'de bu akşam hangi diziler var? 27 Mart 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı listesi

Bugün TV'de neler, hangi diziler var? 27 Mart 2022 Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı!

Televizyon izleyicileri 27 Mart Pazar günü yayın akışını merak ediyor. Dizi takipçileri bugün televizyonda hangi diziler var sorusuna cevap arıyor. 27 Mart Pazar akşamı;Adı Sevgi, Yargı, Teşkilat, Survivor , İbo Show yapımları ekrana geliyor. Peki, Bugün TV'de neler, hangi diziler var? İşte, 27 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı…

27.03.2022 - 11:42 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Televizyon izlemeyi tercih eden vatandaşlar 27 Mart TV yayın akışını merak ediyor. Pazar akşamı yayınlanacak dizi, film ve programlar dizi severler tarafından araştırılıyor. 27 Mart TV yayın akışında; Adı Sevgi, Yargı, Teşkilat, Survivor All Star, İbo Show yer alıyor. 27 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;  

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Baba

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Kibar Feyzo

    21:45 Yerli Sinema Bizim Aile

    23:45 Aziz

    02:45 Oğlum

  • TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:05 Kalk Gidelim

    08:20 Payitaht “Abdülhamid”

    11:50 Enine Boyuna

    13:00 Olabildiğince İyi

    13.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

    17:00 Tozkoparan İskender

    19:00 Ana Haber

    20:00 Teşkilat

    00:15 Gönül Dağı

    02:55 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:45 İki Aile

    08:30 Çizgi Film Kuşağı

    09:00 Bir Demet Tiyatro

    11:00 Tülin Şahin İle Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Seven Ne Yapmaz

    15:45 En Güzel Bölüm

    16:00 Kaderimin Oyunu

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Kaderimin Oyunu

    02:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    04:00 Türk Müziği

    05:00 İki Aile

  • TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

    09:45 10 Yaş Genç

    10:30 Gazete Magazin

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Güzel İkili

    17:45 Survivor All Star

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    01:30 Canım Annem

    03:30 8X8

    04:45 Bilginiz Olsun

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