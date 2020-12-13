TFF 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Stat: Vefa

Hakemler: Bahattin Şimşek, Murat Temel, Murat Tuğberk Curbay

Tuzlaspor: Angeler, İsmail Konuk, Tarık Tekdal, Yasin Güreler, Erdem Özgenç, Arif Morkaya, Aosman (Dk. 61 Vedat Bora),Ahmet Yazar (Dk. 82 Onay Kutay Kurt),Gökcan Kaya, Pucko (Dk. 90+2 Samet Asatekin),Thuram

Ankara Keçiörengücü: Muhammed Birkan Tetik, Samet Akaydın, Mert Kula, Abdulkadir Korkut, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Uğur Utlu (Dk. 67 İrfan Akgün),Cem Ekinci (Dk. 62 Dodoo),Barış Alper Yılmaz, Manaj

Gol: Dk. 45 Thuram (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Cem Ekinci, Dk. 39 Muhammed Birkan Tetik, Dk. 88 Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü),Dk. 38 Arif Morkaya, Dk. 45+1 Aosman, Dk. 88 Vedat Bora (Tuzlaspor)