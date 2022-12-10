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Haberler Futbol 1. Lig

Tuzlaspor - Çaykur Rizespor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

Giriş: 10.12.2022 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
Tuzlaspor - Çaykur Rizespor: 0-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibine üç puanı getiren gol 79'da Emircan Altıntaş'tan geldi.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Baran Eraslan, Cem Özbay

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Cisse, Erol Can Akdağ (Dk. 60 Muhammed Demirci), Kone (Dk. 60 Yahaya), Mata, Adeniyi

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Emircan Altıntaş, Bahadır Öztürk, Emirhan Topçu, Alberk Koç, Koray Altınay, Alper Potuk (Dk. 89 Ercan Coşkun), Bolasie (Dk. 68 Van den Hurk), Sefa Yılmaz (Dk. 57 Mithat Pala), Deniz Hümmet, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 57 Benhur Keser)

Gol: Dk. 79 Emircan Altıntaş (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Mata, Dk. 90+5 Sadi Karaduman (Tuzlaspor)

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