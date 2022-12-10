Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibine üç puanı getiren gol 79'da Emircan Altıntaş'tan geldi.

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