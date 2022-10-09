Spor Toto 1. Lig’in 8. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Tuzlaspor’a konuk oldu. İlk yarım saatlik bölüm dengeli bir oyunla geçerken, 30. dakikada rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilen kırmızı-lacivertliler, rakip alandaki baskısını artırsa da ilk yarıda gol bulamadı. İkinci yarıya sakatlıktan dönen tecrübeli golcüsü Ahmet İlhan Özek’i alarak başlayan İzmir temsilcisi, 63. dakikada Özek’in golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altınordu maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

3 PUAN HASRETİ BİTTİ

Bu sonuçla Altınordu, 8 hafta sonunda oynadığı 7 maçta (1 hafta BAY) ilk galibiyetini almış oldu. Şanssızlığını kıran kırmızı-lacivertliler, puanını 6’ya çıkardı.