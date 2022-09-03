Tuzlaspor, TFF 1. Lig'in dördüncü haftasında Erzurumspor FK'yı konuk etti.

5. dakikada öne geçen taraf konuk ekip oldu ve Hasek skoru 1-0'a getirdi. Tuzlaspor 9'da Adeniyi'nin golüyle yanıt verirken 4 dakika sonra Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adeniyi hata yapmadı ve Tuzlaspor'u öne geçirdi.

43. dakikada İbrahim Has ilk yarının sonucunu söyledi: 3-1.

60'da bu kez Abdoulaye Cisse sahne aldı ve Tuzlaspor farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.