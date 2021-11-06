Stat: Vefa

Hakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Anıl Usta

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Rotman, Sedat Şahintürk (Dk. 90 Onat Kurt), Bardhi (Dk. 88 Diack), Tayfun Aydoğan, Selçuk Alibaz (Dk. 68 Ahmet Yazar), Safa Kınalı (Dk. 74 Anıl Başaran)

Altaş Denizlispor: Stachowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar (Dk. 90+1 Muğdat Çelik), İlhan Depe (Dk. 61 Mustafa Çeçenoğlu), Djedje (Dk. 72 Onazi), Aissati, Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 61 Darri)

Goller: Dk. 85 Bardhi, Dk. 87 Anıl Başaran, Dk. 90+3 Ahmet Yazar (Tuzlaspor)

Sarı kart: Dk. 62 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)