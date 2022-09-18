Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüseyin Aylak

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Mehmet Coşkun, Muhammed Demirci (Dk. 63 Erol Akdağ), Cisse, Bünyamin Yürür, Yahaya, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 63 Mata), Adeniyi

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça (Dk. 46 Hasan Kılıç - Dk. 86 Oltan Karakullukçu), Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Muhammed Akarslan (Dk. 46 Thiam), Mesut Özdemir, Gökcan Kaya, Kappel (Dk. 69 Ahmet Yazar), Regattin, Nikolics (Dk. 66 Görkem Bitin)

Goller: Dk. 45+3 Gökhan Akkan (Tuzlaspor), Dk. 49 Regattin (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Adeniyi, Dk. 81 Mata (Tuzlaspor), Dk. 15 Muhammed Akarslan, Dk.45+2 Murat Akça (Pendikspor)