Stat: Vefa

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kemal Elmas, Mehmet Akıncık

Tuzlaspor: Mikulic, Samet Asatekin (Dk. 76 İbrahim Has), İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Sedat Şahintürk (Dk. 72 Aykut Çeviker), Tayfun Aydoğan (Dk. 90+1 Kutay Kurt), Rotman, Bardhi, Ahmet Yazar (Dk. 46 Safa Kınalı), Pedersen (Dk. 90+1 Diack)

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Ercan Yazıcı, Muharrem Cinan (Dk. 83 Ömer Uzun), Iskandarli (Dk. 46 Djibrilla), Olawoyin, Ackah, Pululu (Dk. 33 Uğur Utlu-Dk. 46 Diallo), Ali Yavuz Kol (Dk. 61 Hamza Gür), Eze

Gol: Dk. 46 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Ali Yavuz Kol, Dk. 35 Ercan Yazıcı (Ankara Keçiörengücü), Dk. 41 Ahmet Yazar, Dk. 60 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor)