Maçtan dakikalar

19. dakikada sol kanattan Safa’nın ortasında Manisa defansının uzaklaştırdığı topu ceza yayı içinde alan Erhan Kartal’ın şutunda kaleci Birkan Tetik, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada kendi sahasında topla buluşan Tabekou, hızla rakip sahaya geçti. Rakiplerini geçen Tabekou, ceza yayından yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 1-0

53. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Safa Kınalı’nın ceza yayı sol tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

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