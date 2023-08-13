Tuzlaspor: 0 - Çorum FK: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Sancaktepe 15 Temmuz
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Muhammet Ali Doğan, Barış Çiçeksoyu
Tuzlaspor: Angeler, Sadık Baş, Gökhan Akkan, Awuku, Mehmet Coşkun, Bünyamin Yürür, Mehmet Taş (Dk. 64 Imbula), Guede, Mata, Muhammed Demirci (Dk. 46 Ahmet Yazar), Adeniyi (Dk. 65 Mahamadou Ba)
Ahlatcı Çorum FK: Ali Türkan, Serkan Yavuz, Zargo Toure, Adem Doğan, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 77 Murat Yıldırım), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Atakan Cangöz), Geraldo (Dk. 77 Suat Kaya), Ozan Sol (Dk. 67 Ahmet İlhan Özek), Verheydt (Dk. 83 Sinan Kurumuş)
Goller: Dk. 6 (Penaltıdan) ve 50 (Penaltıdan) Verheydt, Dk. 11 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 49 Awuku (Tuzlaspor), Dk. 54 Ferhat Yazgan, Dk. 69 Serkan Yavuz (Ahlatcı Çorum FK)