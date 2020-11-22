Stat: Vefa

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç (Dk. 73 Onat Kutay Kurt),Yohou, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Aosman, Segbefia, Ahmet Yazar (Dk. 32 Özgürcan Özcan, Dk. 57 Samet Asatekin),Cajic (Dk. 57 Pucko),Vedat Bora, Thuram

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Orhan Ovacıklı (Dk. 83 Berat Satılmış),Onur Akbay (Dk. 76 Feyyaz Belen),Gökay Güney, Abdurrahim Dursun, Ba (Dk. 46 Erkan Taşkıran),İshak Çakmak, Landel, Halilovic, Rayo (Dk. 80 Doğan Can Davas),Pote (Dk. 75 Traore)

Goller: Dk. 17 ve Dk. 24 Pote, Dk. 55 İshak Çakmak (Penaltıdan),Dk. 72 Halilovic, Dk. 77 Rayo, Dk. 86 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Aosman (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Onur Akbay (Royal Hastanesi Bandırmaspor),Dk. 89 Onat Kutay Kurt (Tuzlaspor)