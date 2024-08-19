Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın
Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle 3 dönümlük alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Giriş: 19.08.2024 - 15:46 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:37
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Tuzla'nın İstasyon Mahallesi'nde bulunan Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin müdahalesiyle 3 dönümlük alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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