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Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre İstanbul Tuzla’da bulunan subay lojmanlarının karşısındaki bir apartmanda yangın çıktı, hemen ardından da binanın bodrum katında patlama meydana geldi. İstasyon mahallesinde binada saat 18.40’ta meydana gelen olayın akabinde bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BİRİ İTFAİYE 3 KİŞİ YARALANDI

İtfaiyenin yangına müdahalesi ve binadaki insanları tahliyesi esnasında bodrum katta patlama meydana geldi.

Patlama sonucunda iki kişi ile bir itfaiye görevlisi yaralandı. Yaralı iki kişi ayakta tedavi edilirken, itfaiye eri H.G. tedavi için hastaneye sevk edildi.

HASTANEYE YATIRILMIŞ

Görgü tanıklarının yangını akli dengesi yerinde olmayan H.D.’nin çıkardığını iddia etmesinin üzerine Tuzla ilçe emniyet müdürlüğü H.D.’nin peşine düştü. Ancak yapılan araştırmada H.D.’nin bugün saat 15.33’te Kartal Yakacık Polis Merkezi görevlilerince Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildiği ve yatışının devam ettiği ortaya çıktı.

PİKNİK TÜPÜ PATLAMIŞ

Söndürülen yangının ardından yapılan olay yeri incelemesinde, yangının bodrum katta bulunan elektrik panosundan kaynaklandığı tespit edildi. Yaşanan patlamaya ve yaralanmalara ise ateşin sıçramasıyla paylayan bir piknik

tüpünün sebep olduğu belirlendi.