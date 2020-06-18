Tuzla'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Haziran 01.00 sırlarında Evliya Çelebi Mahallesi Genç Osman Caddesi'ndeki bir iş yerinde Mehmet Yıldız'ın (24) silahla vurularak öldürülmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, Murat K. (20) ile Yıldırım arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu, anlaşmazlık yüzünden bu kişiler arasında tartışma çıktığını ve cinayeti Murat K'nin işlediğini belirledi.

Ekipler, aynı gün 15.00 sıralarında Pendik'te Murat K. ve beraberindeki Mehmet K. ile Mehmet A'yı yakaladı. Şüpheliler Mehmet A. ve Mehmet K. hakkında yardım ve yataklıktan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat K. tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.