Tuzla'daki açılışta gerginlik

DHA

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı. DHA'da yer alan habere göre Yazıcı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Kadir Topbaş'a teşekkür etti. Yazıcı, "1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum" dedikten sonra salondan tepki sesleri yükseldi. İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

Yazıcı protestoculara, "Ben üç dönemdir belediye başkanıyım, 280 bin Tuzlalının belediye başkanına saygınız bu mu" diye seslendi. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayarak "Bu protestonuzu kınıyorum" ifadesini kullandı. Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi. Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.

Şadi Yazıcı'nın ayrılmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu ise, "Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir ancak dinlemenizi isterdim. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı İstanbul’daki belediye hizmetleri hakkında görüşlerini söylediği ve Cumhurbaşkanımızın belediye başkanıyken yaptığı hizmetlerden bahsettiği için saldırıya uğradı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Siyasi barbarlığa geçit vermeyiz" paylaşımında bulundu.