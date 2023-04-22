Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Tuzla'da vincin çarptığı Japon mühendis öldü

Panama bayraklı Chmical Explorer adlı geminin sorumlu mühendisi 59 yaşındaki Tatsuo Ozaki, vinç raylarından geminin teknik açıdan eksik olan yerlerinin fotoğraflarını çekmek istedi. O sırada vinci kullanan 55 yaşındaki vinç operatörü Tevrat Ç., gemiye eşya yüklemek için hareket ettirdiği vinç ile Ozaki'ye çarptı. Japon mühendis olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan vinç operatörü, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Tevrat Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Giriş: 22.04.2023 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
Tuzla'da vincin çarptığı Japon mühendis öldü
DHA

Tuzla'da Panama bayraklı Chmical Explorer adlı geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki (59) vincin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ozaki'ye çarpan vinç operatörü Tevrat Ç. (55) gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİNÇ RAYLARINDAN GEMİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEK İSTEDİ

Olay, Tuzla Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede meydana geldi. Panama bayraklı Chmical Explorer adlı kimyasal madde yüklü geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki, vinç raylarından geminin teknik açıdan eksik olan yerlerinin fotoğraflarını çekmek istedi.

VİNÇ OPERATÖRÜ JAPON MÜHENDİSE ÇARPTI

O sırada vinci kullanan Tevrat Ç. gemiye eşya yüklemek için hareket ettirdi. Vinç Japon mühendis Ozaki'ye çarptı.

Vinç operatörü Tevrat Ç. ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Japon mühendisin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Ozaki'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından görevlendirilen yetkililer, Adli Tıp Kurumu'na geldi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin önümüzdeki günlerde Japonya'ya gönderilmesi bekleniyor.

Öte yandan polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan vinç operatörü Tevrat Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
3 kişi otomobille nehre düşmüştü! Kahreden arayış!
3 kişi otomobille nehre düşmüştü! Kahreden arayış!
Korkutucu olay! 4'üncü kattan önüne düştü!
Korkutucu olay! 4'üncü kattan önüne düştü!
Sürücüler dikkat! Hep aynı kaza! 2 can kaybı daha!
Sürücüler dikkat! Hep aynı kaza! 2 can kaybı daha!
Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti!
Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.