Tuzla'da trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul yönünde seyreden Y.Z.D. yönetimindeki 34 YA 4363 hafif ticari araç patlayan lastik nedeniyle şarampole devrildi. E.K'nin kullandığı 41 TD 010 plakalı otomobil de kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınca takla atarak şarampole devrildi.

Y.Z.D. ve aynı araçtaki M.Ç. sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanan bölgede, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.