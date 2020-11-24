Tuzla'da tersanede silahla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, bir tersanede şoför olarak çalışan Kerim Karahan, iş yerinde silahla yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin, aynı yerde bulunduğu Karahan’ı silahını temizlerken kazayla yaraladığı iddia edilen polis memuru A.Y.Y. gözaltına alındı.

Karahan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın koruma polisi olduğu öğrenilen A.Y.Y. ise işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.