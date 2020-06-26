Tuzla'da su altı temizliği yapıldı

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre ve deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Tuzla Gemi Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte dalgıçlar, denizin altından çuvallarla atık çıkardı.

Önceki dalışlarında su altından kamyon tekerleğinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok atık çıkaran gençler, bu yıl çıkardıkları atıkları da temiz bir denizaltı fotoğrafı üstünde sergiledi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kovid-19 sürecinin yansımalarını denizden çıkan atıklarda da görüldüğünü belirterek, "Geçtiğimiz yıl denizden araç lastiği, plastik şişe, çakmak, cam gibi atıklar çıkarken bu yıl denizden maske ve eldiven gibi Kovid-19 sürecinin sembolleri toplandı." ifadelerini kullandı.

Virüsün çıkış sebebinin ekolojik dengenin bozulmasıyla olduğu düşünüldüğünde, maske ve eldivenlerin denize atılmasının da ekolojik dengeyi bozduğunu anlatan Yazıcı, vatandaşın bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.