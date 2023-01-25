Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Tuzla'da seralar bölgesinde korkutan yangın

Tuzla'da depoda çıkan yangın seralara sıçradı

İstanbul Tuzla'da çok sayıda seranın bulunduğu bölgedeki bir depoda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

Giriş: 25.01.2023 - 06:52 | Güncelleme: ABONE OL
Tuzla'da seralar bölgesinde korkutan yangın
Tuzla'da seralar bölgesinde korkutan yangın
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Tuzla'da bitişik nizamda çok sayıda seranın bulunduğu alanda yangın çıktı. Depo olarak kullanılan konteynerde başlayan yangın, çevredeki seralara sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

DHA'nın haberine göre; yangın, saat 03.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Bahçeler Sokak'ta, bitişik nizamda çok sayıda seranın yer aldığı alanda bulunan depoda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Alevler daha sonra deponun etrafındaki seralara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, depo ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı
Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
Üniversiteli genç tren garında bıçaklandı
EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
EGM'den Sedat Peker suç örgütüne ilişkin açıklama
Evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı
Evde doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.