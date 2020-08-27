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HaberlerGündemTuzla'da sabun yiyerek canına kıymak isteyen Fas uyruklu 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Tuzla'da sabun yiyerek fenalaşan Fas uyruklu 16 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Tuzla'da il göç idaresine bağlı geri gönderme merkezinde bulunan Fas uyruklu 16 kişinin birdenbire fenalaşması görevlileri harekete geçirdi. Yetkililer hastaneye kaldırılan kişilerin intihar teşebbüsünde bulunup bulunmadığını araştırıyor

27.08.2020 - 23:53 | Güncelleme: ABONE OL
Tuzla

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Tuzla il göç idaresine bağlı geri gönderme merkezinde 16 kişi aniden fenalaştı. Durumdan şüphelenen yetkililer olayı sağlık birimlerine bildirdi.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ İDDASI

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Vakit kaybetmeden hastaneye kaldırılan kişilerin sabun yiyerek canlarına kıymak istedikleri iddia edildi. Mideleri yıkanıp tedavilerine başlanan 16 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik görevlileri olayı araştırırken açılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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