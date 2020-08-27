Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Tuzla il göç idaresine bağlı geri gönderme merkezinde 16 kişi aniden fenalaştı. Durumdan şüphelenen yetkililer olayı sağlık birimlerine bildirdi.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ İDDASI

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Vakit kaybetmeden hastaneye kaldırılan kişilerin sabun yiyerek canlarına kıymak istedikleri iddia edildi. Mideleri yıkanıp tedavilerine başlanan 16 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik görevlileri olayı araştırırken açılan soruşturma çok yönlü devam ediyor.