Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Tuzla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Tuzla'da otomobil çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul Tuzla'da üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil, iddiaya göre ters yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş: 22.11.2022 - 03:45 | Güncelleme: ABONE OL
Tuzla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Tuzla'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
0:00 / 0:00
AA

Tuzla'da otomobil ile çarpışan motokurye yaşamını yitirdi. O.K. yönetimindeki otomobil, Orta Mahallesi Üniversite Caddesi'nde, iddiaya göre ters yönden gelen Doğan K'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Çapmanın etkisiyle savrulan Doğan K. otomobilin altında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin altında sıkışan Doğan K'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslime etti.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Doğan K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze ambulansla morga götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren Doğan K'nin erkek kardeşi, polis ve sağlık ekiplerince sakinleştirildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü O.K. polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD'den Kuzey Kore çağrısı
ABD'den Kuzey Kore çağrısı
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Kayseri'de alacak borç kavgası: 1 ölü
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
Esenyurt'ta izinsiz gösteriye polis müdahalesi: 14 gözaltı
İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.