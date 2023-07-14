Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Tuzla'da kimyasal madde üreten fabrikada yangın

        Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Tuzla Kaymakamı Ali Akça, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 03:16
        Tuzla'da kimyasal madde üreten fabrikada yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yangın, saat 00.10 sıralarında Tuzla Organize Sanayi Bölgesi içindeki kimyasal madde üreten bir fabrikada meydana geldi. İlk belirlemelere göre, hava sıcaklığına bağlı basınç sonucu, kimyasal maddelerde oluşan tepkimeler yangına sebep oldu. Kimyasal maddeler yanmaya başladıktan sonra, alevler kısa süre içerisinde tüm fabrikaya yayıldı. Çıkan yangın esnasında fabrika içinden patlama sesleri duyuldu.

        Tuzla OSB'ye bağlı güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülürdü. Ölü ya da yaralının olmadığı yangına ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

        Öte yandan, Tuzla Kaymakamı Ali Akça da fabrikadaki yangını yerinde incelemek için olay yerine geldi. Kaymakam Ali Akça, yaptığı incelemelerinin ardından şu açıklamalarda bulundu;

        "Ben-kim isimli kimyasal bir tesiste meydana gelen yangın saat 00.10 sularında meydana geldi. Güvenlik güçlerimiz ve itfaiye seri bir şekilde olay yerine geliyor. Çok şükür herhangi bir yaralanan yok, can kaybı yok, dumandan etkilenen yok. Şu an itibariyle arkadaşlarımız yangının tamamıyla kontrol altına alındığını söylediler. Muhtelif kimyasal ve tutkal yapıştırıcısı üreten bir iş yeri burası, dolayısıyla arkadaşlarımızın seri bir şekilde müdahalesi konunun dramatik, travmatik bir olaya dönüşmesini önledi. Yine itfaiyenin kalibrasyonlu ölçüm cihazları ile yapmış oldukları ölçümlerde de herhangi bir olumsuz gaz salınımı olmadığını tespit ettiler. Tekrar geçmiş olsun."

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #tuzla
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maaş zamları kesinleşti
        Maaş zamları kesinleşti
        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu
        Poşete sarılı bebek cansız bedeni bulundu
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Galatasaray KAP'a bildirdi!
        Galatasaray KAP'a bildirdi!
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        Figen Çoban davasında tüyleri diken diken eden sözler
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Orta sahaya sürpriz hamle!
        Biden: Rusya savaşı çoktan kaybetti
        Biden: Rusya savaşı çoktan kaybetti
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yanlış tasarlanan pencere avukatın ölümüne yol açtı iddiası!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        Yuva köyündeki zehirlenme vakaları için iddianame hazırlandı!
        İsrail yargısından kritik 'Netanyahu' kararı
        İsrail yargısından kritik 'Netanyahu' kararı
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!