Tuzla'da kentsel dönüşüm kapsamında 2 blokun yıkımına başlandı

AA

İstasyon Mahallesi'nde bulunan sitedeki yıkım, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın iş makinasıyla binaya ilk kepçeyi vurmasıyla başladı.

Yazıcı, buradaki basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bir sitenin daha yıkımını gerçekleştirdiklerini, 18'e yakın siteyle de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Tuzla'da 2 binin üzerinde binanın yenilenmesine bu sene başlayacaklarını dile getiren Yazıcı, "Daha önce yapılanlarla birlikte şu anda 6 binin üzerinde bağımsız bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yapmış bir ilçe olarak gururluyuz." dedi.

Yazıcı, 1999 depreminde zarar gören 37 binanın da yıkılmasıyla vatandaşların taşınacağı yaklaşık 1200 konuta başladıklarını belirterek, "Hem yeni konut üretimiyle 3 binden fazla konut üretimini gerçekleştirmek hem de buradaki Tıp Kent Sitesi'nin yenilenmesiyle bu dönem sonunda yaklaşık 6-7 bin konutun yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımızla çok farklı bir Tuzla'yı, çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşayacağı daha ekolojik dengeye dikkat eden, depreme dayanıklı, çevre donatılarıyla tasarlamaya devam ediyoruz." diye konuştu.