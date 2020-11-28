Tuzla'da, karantinada olan vatandaşlara her gün 3 çeşit yemek veriliyor

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede koronavirüs testleri pozitif çıkan ve Sağlık Bakanlığına bağlı filyasyon ekipleri tarafından temaslı oldukları için ev karantinasına alınan vatandaşların yemek ihtiyaçları, Tuzla Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Tuzla Belediyesi aşevinde, ihtiyaç sahiplerine ve karantinada bulunan vatandaşlara götürülecek üç çeşit yemeğin pişirilmesine sabahın ilk ışıkları ile başlanıyor. Pişen yemekler ekipler tarafından, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak paketleniyor ve araçlara yükleniyor.

Saat 09.00'da aşevinden ayrılan araçlar, adresleri belli olan ve karantinada bulunan vatandaşların evlerine gidiyor. Bina girişine bırakılan yemekler, Tuzla Belediyesi ekiplerinin binadan ayrılmasının ardından karantinada bulunan vatandaşlar tarafından alınıyor.