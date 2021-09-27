Olay, akşam saatlerinde Organize Deri Sanayi bölgesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı kapalı kasa kamyonet, yolda uzanan köpeğin üzerinden geçerek ezdi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken bir süre can çekişen köpek öldü.



Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uzun farları yanan kamyonetin yolda duran köpeği ezerek yoluna devam ettiği görülüyor. Köpek bir süre sonra hayatını kaybediyor.