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Tuzla'da İSKİ çalışmasında patlayan doğalgaz borusu alev aldı: 1 işçi yaralandı, parti seçim bürosu ve bir kamyonet yandı

İstanbul Tuzla'da İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz borusu alev aldı. Olayda 1 işçi yaralanırken, seçim bürosu ve kamyonet yandı

Giriş: 13.01.2023 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Tuzla'da İSKİ çalışmasında patlayan doğalgaz borusu alev aldı: 1 işçi yaralandı, parti seçim bürosu ve bir kamyonet yandı
Tuzla'da doğalgaz borusu alev aldı!
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DHA

Tuzla'da İSKİ ekiplerinin kazı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlamada bir işçi yaralanırken, alevlerin sıçraması sonucunda parti seçim bürosu ile bir kamyonet yandı.

Tuzla, Tepeören Mahallesi, Tepeviran Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda; İSKİ ekipleri cadde üzerinde kazı çalışması yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle bir işçi yaralanırken, doğalgaz borusundan çıkan alevler AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu ile park halindeki bir kamyonete sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yanan seçim bürosuna ve kamyonete köpüklü su sıkarak müdahale etti.

DOĞALGAZ BORUSU PATLADI

Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonucunda seçim bürosu ile 2 katlı bir binanın dış cephesinde hasar meydana gelirken kamyonet kullanılamaz hale geldi. İGDAŞ ekipleri cadde hattındaki gazı keserek çevrede önlem aldı. Doğalgaz borusunun patlaması sonucunda çıkan alevler çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntüsüne de yansıdı. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

Çevrede esnaf olan Özer Sağbaş, "Çok büyük bir patlama oldu. İş yeri ve kamyonet hasar gördü. Seçim bürosu ile imamın kaldığı evde hasar oluştu. İtfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri gelerek müdahale ettiler. Bir işçi yaralandı. 2 işçi çalışması sırasında patlama olunca arkadaşının alevler arasında kaldığını söyleyen bir işçi alevlerden etkilenmiş. Yüzü yanmıştı" dedi.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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