Tuzla'da halk otobüsü alev alev yandı

Olay, Tuzla TOKİ Konutları son duraklarda meydana geldi. Park halindeki özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alev alev yanan özel halk otobüsü itfaiye tarafından söndürüldü.