Tuzla'da ev yangını

AA

Alınan bilgiye göre, Şifa Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan binanın dördüncü katında yer alan dairenin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Güvenlik güçlerince cadde üzerinde önlem alınırken, bina içerisinde oturan vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye görevlileri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, daire içerisinde maddi hasar oluştu.