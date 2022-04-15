Tuzla'da dönen salıncak arızalandı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, eğlence merkezindeki dönen salıncakta henüz belirlenemeyen nedenle teknik arıza meydana geldi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken görevliler dönen salıncağa giden elektrik akımını kesti.

AA'nın haberine göre; salıncakta bulunanlardan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye gönderildi.