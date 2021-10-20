İHA

Çiçekçiye dışarıdan iş getiren Erkan U. ile bir şahıs arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Erkan U. çiçekçi dükkanında bulunduğu sırada şahıs ile telefonda tartıştı. Tartışmada hızını alamayan şahıs, yanına iki kişiyi daha alarak araba ile çiçekçi dükkanına gitti. Saldırgan şahıs, dükkanda yakaladıkları Erkan U.’nun sağ ve sol diz kapakları ile koluna, silah ile isabet alarak ateş etti. Saldırgan şahıslar olay yerinden kaçarken silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından ve kolundan yaralanan Erkan U. hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırgan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya tanık olan çevre esnafından Metin Yaltırak, “Yan komşuyum, müşteriye gittim. Geldiğimde polisler vardı burada. Komşumuzun yanında çalışan değil de seyyar çiçekçiyi vurmuşlar burada. Alacak verecek davasıymış” dedi.