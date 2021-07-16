Tuzla'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı yapıldı

AA

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şelale Eğitim Parkı'ndaki Amfi Alanı’nda yapılan etkinlikte tüm Tuzla tek yürek oldu.

Programa, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile hatim duası okunan programda, mehteran konseri ve sinevizyon gösterisi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşması alkışlar eşliğinde izlendi.

Sanatçı Yusuf Güney, kahramanlık türküleri okudu. Programın sonunda ise sela okunarak, dev Türk bayrağı açıldı.

Programda, ilçede 15 Temmuz'daki olaylarda darbecilere meydan okuyarak gazi olanlara plaket takdim edildi.

Tuzla Kaymakamı Akça, yaptığı konuşmada, ilçedeki şehitlikleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy, 'Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor' diyor ya, işte o hilal uğruna batan güneşlerden 5 tanesi de Tuzla'da mevcuttur. Bugün o güneşleri ziyarete gittik. O şehitlerimize sevgilerimizi saygılarımızı ilettik." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise bugünün öneminin özellikle gençler ve gelecek nesillere anlatmak gerektiğini belirtti.

Unutturmadan bunu yaşatmak gerektiğini kaydeden Yazıcı, "Bir anda köprünün tıkandığını gördük. Bir anda ne olduğunu şaşırdığımız günde, ülkemizin semalarında, başkentimiz dahil olmak üzere uçaklar alçaktan uçuyor ve yüksek hıza çıkıp sonik patlama ile korku ve dehşet salıyorlar. İstanbul dahil Ankara’da özellikle meclisin bombalandığını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bombalandığını gördük. Ümmet için millet için canını vermeye razı olan Özel Hareket Birliği’nin yerinde vurularak katledildiğini gördüğümüz bir gündü." değerlendirmesini yaptı.

Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlarla ilgili şunları kaydetti:

"Maalesef biz o gün, Cumhurbaşkanımıza suikast düzenlendiğini gördük. Biz yine Tuzla'da oturan Başbakanımıza suikast düzenlenmeye gelindiğini maalesef gördük. Genelkurmay Başkanımıza, Milli İstihbarat Başkanımıza o gün suikastlar düzenlendiğini gördük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde, bizim Tuzla’daki gişelerde gibi, Vatan Caddesi’nde İstanbul Emniyeti önünde ve maalesef köprüde halkın üzerine ateşler açıldı. O gün biz 251 defa öldük ve 2 bin 193 defa hep birlikte yaralandık. Biz, sandıkta yarışırız. Biz, demokrasinin sınırları içerisinde kendimiz, birbirimiz ile yarışırız. Ama o gün 'Antidemokratik yöntemler ve metotlar ile silahla milletin iradesine kastedenlere asla müsaade etmeyeceğiz' diyen milli beraberliği gördük."